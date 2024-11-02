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في حي التضامن: محاصرة مجرمان خطيران محلا عدة مناشير تفتيش

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Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 10:48 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت أمس وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة من إلقاء القبض على مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة تتجاوز 9 سنوات .

وفي عملية منفصلة، تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمهدية بمشاركة وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط بعد استشارة النيابة العمومية، من الإحتفاظ بشخص محل 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية متعددة، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 11 سنة.


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