في حي التضامن: محاصرة مجرمان خطيران محلا عدة مناشير تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت أمس وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة من إلقاء القبض على مجرم خطير محل 13 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية مختلفة، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة تتجاوز 9 سنوات .



وفي عملية منفصلة، تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمهدية بمشاركة وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط بعد استشارة النيابة العمومية، من الإحتفاظ بشخص محل 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهيئات قضائية متعددة، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 11 سنة.

