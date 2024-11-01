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دعوة رئيس النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي من قبل فرقة أمنية للتحقيق معه

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 16:56 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكد الناطق الرسمي بإسم النادي الرياضي الصفاقسي، جوهر العذار، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "تمت دعوة رئيس الجمعية، عبد العزيز المخلوفي، من قبل فرقة أمنية للتحقيق معه".

ونفى ذات المصدر، علمه "بموضوع الدعوة التي وجهت لعبد العزيز المخلوفي من قبل فرقة أمنية" مشيرا إلى أنه "لم يتم السماع لرئيس النادي الرياضي الصفاقسي إلى حد الآن".
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وبالاتصال بمصدرين قضائيين مأذونين بكل من المحكمة الإبتدائية صفاقس1 والمحكمة الإبتدائية صفاقس2، أكدا أن "الموضوع ليس من مشمولات المحكمتين."
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يذكر أن عبد العزيز المخلوفي ترأس الهياكل الثلاثة الكبرى للنادي الرياضي الصفاقسي إذ سبق له أن تولى رئاسة هيكل "السوسيوس" ثمّ "اللجنة العليا للدعم" في الموسم الماضي قبل انتخابه في جانفي 2024 "رئيسا" للنادي للمدة النيابية 2024ـ2026.
ويعتبر عبد العزيز المخلوفي من كبار منتجي ومصدري زيت الزيتون في تونس حيث تحصل على عديد الجوائز في هذا المجال.


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