القبض على ثلاثة مروجي مخدرات بأريانة والعاصمة وحجز أكثر من 600 قرص مخدر

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تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن (ولاية أريانة)، بمشاركة وحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل بإقليم أريانة، من الإطاحة بمروج مواد مخدرة وحجز 246 قرصا مخدرا.



وأوضحت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن الوحدات المذكورة تمكنت كذلك من ضبط أحد متساكني منطقة التضامن متلبساً بحيازة وترويج مواد مخدرة، على إثر متابعة دقيقة لتحركاته، وبتفتيش مقر إقامته بعد الحصول على الأذون القضائية ، تم العثور على 158 قرصا مخدرا معدة للتوزيع.





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وأضافت أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه بهما حسب تعليمات السلطات القضائية، مؤكدة التزام وحدات الحرس الوطني بمواصلة العمل على مكافحة جريمة ترويج المخدرات، وداعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الرقم 71860135، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.



وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، أن وحدات الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، تمكنت على إثر توفر معلومات، من ضبط مشتبه به في ترويج المواد المخدّرة ينشط بمنطقة باب سويقة بالعاصمة، وحجزت 200 قرص مخدر.



وبينت أنه تم القبض على المشتبه به، بعد تعميق التحريات والأعمال الميدانية في نطاق عمليّة أمنية نوعيّــة، تعهّدت بتنفيذها الوحدات المذكورة معززة باختصاصات الادارة العامة لوحدات التدخل، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.



