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تصفيات كاس افريقيا للامم 2025 - صافرة تونسية بقيادة الصادق السالمي لمباراة كوت ديفوار وتشاد

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 13:48 قراءة: 0 د, 28 ث
      
عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم التونسي الصادق السالمي لادارة مباراة كوت ديفوار وتشاد المقررة يوم 19 نوفمبر المقبل على ملعب فيليكس هوفوات بواني بابيدجان في اطار الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم (المغرب 2025).
ويضم طاقم التحكيم ايضا الحكمين المساعدين التونسيين خليل الحساني ووائل الحناشي.
وبعد مرور 4 جولات، تتصدر كوت ديفوار الترتيب برصيد 9 نقاط امام زامبيا ب7 نقاط وسيراليوني (4 نقاط) وتشاد (نقطتان).
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية المقررة بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 الى 18 جانفي 2026. 


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