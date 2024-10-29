منوبة: تواصل عروض تظاهرة موسيقات بديلة بالمركب الجامعي

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تواصلت مساء اليوم بفضاء مدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة فعاليات تظاهرة موسيقات بديلة التي تنظمها المندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة بولاية منّوبة بالتعاون مع المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بمنوبة في إطار برنامج أكتوبر الموسيقى بمنّوبة، وضمن توجه نحو الانماط الموسيقية الجديدة ذات الأشكال أو القوالب العاكسة لعمق في البحث وكسر للمألوف.



كان ذلك بعرض "مسرب الهطايا "لنضال اليحياوي والذي كان للطلبة والحاضرين موعد فيه مع الالحان البدوية واهازيج الرعاة والبدو ومختلف ألوان الموروث الفني والتقليدي التي تحاكي حالهم وجولات ترحالهم ومواسم الحياة الزراعية وتحي ذاكرة الزمان والمكان.

كما كان لهم موعد مع الاوبرا في برنامج الافتتاح عشية امس الاثنين ، بعرض يجمع المسرح بالموسيقى "أوبرا سحارة" وبمزيج من الإبداع الموسيقي والبصري والكوريغرافي الذي تناسق مع أداء حنجرة الدوس وسط حضور هام اضفى حركية ثقافية هامة على المركب الجامعي المتنوع الاختصاصات العلمية.



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واعتبرت المندوبة الجهوية للثقافة بمنوبة اسماء بن عياد في تصريح لوات،ان التظاهرة الثقافية في دورتها الأولى حملت عنوان موسيقات بديلة وفي ذلك تأكيد المبدأ الاختلاف الموسيقي من حيث النوع وأيضا نوعية الجمهور المستفيد وذلك باستهداف الطلبة تماشيا مع أفكارهم وتوجهاتهم وميلهم للقطع مع السائد والاختلاف والأطر المغلقة والانساق الموسيقية التقليدية.



وتختتم التظاهرة المساهمة في تعزيز انفتاح جامعة منوبة على محيطها وخاصة الفاعل ثقافيا وفنيا ، مساء غد الأربعاء بفضاء المطعم الجامعي حسين الجزيري بالمركب الجامعي بعرض كوريغرافي "صرخة زنوج" لجميله كامارا وملاك الزايدي وكمال زهيو وأحمد روين، ان تمتزج الكوريغرافيا واللوحات الحية بروح الحماس والتحدي التي تميز موسيقى الزنوج او مايعرف ب"السطمبالي " النمط الموسيقي ذو الأصول الافريقية .