باجة: يوم الصحة الاسري بمجاز الباب يوجه خدماته اساسا لعائلات التونسيين بالخارج فى اكتوبر الوردى

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نظمت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بباجة والادارة الجهوية للصحة ومركز الدفاع والادماج الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بمدينة مجاز الباب، يوم الصحة الاسري الذى يستهدف اساسا عائلات التونسيين بالخارج، اضافة الى عدد من الاطفال والنساء من مختلف الشرائح، وذلك ضمن فعاليات شهر اكتوبر الوردى، الذى شمل قرابة 700 امراة.



وبينت الطبيبة المتفقدة للصحة بالادارة الجهوية للصحة حنان موسي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم تنظيم هذا اليوم بحضانة مدرسية، حتى يشمل الاطفال والنساء بعيادات مجانية لفائدة قرابة 100 منتفع فى طب الاسنان للاطفال، وتقصي سرطان الثدى لفائدة النساء، ستتم متابعة الحالات المصابة منهن او المشكوك فيها.

واضافت انه انتفع بفعاليات شهر اكتوبر الوردى بباجة، قرابة 700 امراة، من خلال عدد هام من الانشطة ومنها قرية اكتوبر الوردى بتيبار، اضافة الى تنظيم 40 يوما للعيادات الطبية فى الدوائر الصحة بالجهة.



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وذكر المندوب الجهوى لديوان التونسيين بالخارج نجم الدين الشواشي، انه تم تنظيم هذا اليوم فى اطار برنامج الديوان الموجه لاسر التونسيين بالخارج والعناية بهم طوال السنة اجتماعيا وصحيا، اضافة الى المهام الاخرى للديوان.

وتضمنت فعاليات يوم الصحة الاسري عيادتين مجانيتين لتقصي سرطان الثدى ولطب الاسنان للاطفال وورشة رسم حول اكتوبر الوردى، اضافة الى مداخلات حول التدخين وسرطان الثدى وحول مضار التدخين عموما.