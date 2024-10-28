سليانة: تسجيل نقص فادح في مصائد موسم صيد الأرنب البري والحجل والحمام الأزرق

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شهد موسم صيد الأرنب البري والحجل والحمام الأزرق بولاية سليانة، في أسبوعه الثالث، نقصا فادحا في حيوانات المصيد مقارنة بالمواسم الفارطة، وفق الناطق الرسمي باسم الجمعية الجهوية للصيد البري رضا البوبكري.



وأوضح البوبكري في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تتالى سنوات الجفاف وتواصل الانحباس الحراري وتوسع رقعة الحرائق وتواصل الاعتداءات المتكررة على الغطاء النباتي، تعتبر من أسباب ندرة الطرائد، وذكر أنه تم فتح ما يقارب 10 بالمائة من الجبال بالجهة، لممارسة الصيادين لهوايتهم، فضلا عن انشاء أحواض مائية جبلية وعدد من المنابع المائية الجبلية وصيانة جبل بن زغوان بمعتمدية الكريب حفاظا على الثروة الحيوانية.

وكشف عن برمجة حملة تشجير واسعة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني في مساحات محروقة بمختلف الجبال بالجهة، ستنطلق قريبا بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للغابات.



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من جهتهم، طالب عدد من الصيادين في تصريحات متطابقة ل"وات" بتنظيم القطاع والتصدي للصيد العشوائي واحترام القانون والرجوع إلى دليل الصياد

يشار الى أن موسم صيد الأرنب البري والحجل والحمام الأزرق والسمانة القارة، انطلق يوم 13 أكتوبر الجاري، ومن المنتظر أن ينتهى يوم 1 ديسمبر القادم

يذكر أن الجمعية الجهوية للصيد البري تعد حوالي 100 عضو



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