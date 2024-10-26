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رئيس الجمهورية يأذن بتهيئة ساحتي برشلونة والمنجي بالي بالعاصمة

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 01:11 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارة اداها، مساء الجمعة الى وسط العاصمة، بإعادة تهيئة ساحتي برشلونة والمنجي بالي على غرار ساحة باستور حسب بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية.

وعاين رئيس الجمهورية تقدّم أشغال إعادة تهيئة دار الثقافة ابن خلدون التي أذن بها.

...

ولاحظ عديد النقائص التي أكّد على ضرورة الإسراع بتداركها لأنه لا يُمكن القبول بترميم ظاهري ولا بأنصاف الحلول.

ثم تحوّل رئيس الجمهورية إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بكل من وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني وعدد من القيادات الأمنية.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود ومزيد البذل والعطاء للتصدي لكل أنواع الجريمة ولفرض احترام القانون.



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