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الكاف: تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات (مصدر أمني)

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 18:15 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشفت وحدات الأمن الوطني بمنطقة الحرس الوطني بتاجروين التابعة لإقليم الكاف عن شبكة تضمّ عناصر تونسية وأجنبية تنشط في مجال تهريب السيارات من وإلى دول مجاورة، وفق ما ذكره، اليوم الحميس، مصدر أمني في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا.


وأوضح المصدر ذاته أنه تم تفكيك هذه الشبكة والكشف عن عناصرها، أسفر الى حد الآن عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر أجنبية وحجز سيارتين خاصتين تحملان منهما ترقيات منجمية أجنبية.
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وأضاف، في ذات السياق، أنه تمت مراجعة النيابة العمومية في الموضوع والتي أذنت بفتح تحقيق في الغرض واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن كل تفاصيل عمليات التهريب التي قامت بها العناصر المتورطة في قضية الحال.


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