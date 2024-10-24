باجة: توقع عودة تزويد الفلاحين بالاعلاف بنسق عادى فى نوفمبر القادم (رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة)

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توقع رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة بباجة شكري الدجبي، عودة نسق تزود فلاحي الجهة من مربي الماشية وعددهم قرابة 8 الاف فلاح، بالاعلاف بنسق عادى خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد اتخاذ اجراءات لتجاوز تداعيات تسليط عقوبات على عدد من المزودين، ولتسهيل تزويد الفلاحين بمادتي الشعير والسداري المدعمين.



وافاد الدجبي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، ان البطء المسجل فى تزويد فلاحي الجهة بالاعلاف فى الفترة المنقضية والفترة الحالية، كان بعد حملة مراقبة وتسليط عقوبات على 05 مزودين، قاموا باخلالات

واضاف انه تم ايجاد حلول مكنت من العودة التدريجية للتزود ومنها الترفيع فى حصص عدد من المزودين من مادة السداري، لتصل نسبة التزود حاليا الى اكثر من 60 بالمائة، فى انتظار عودة التزود العادى بداية من الشهر القادم، مع الاشارة الى ان حصة والولاية من مادة السداري تبلغ 1030 طنا و1200 طن من الشعير.



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يذكر انه انعقدت اول امس الثلاثاء، جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع المواد العلفية المدعمة ومراقبتها، تم خلالها اتخاذ عدد من الاجراءات لمراقبة حسن توزيع الأعلاف على مستحقيها وضمان النسق العادى لتزويد مربي الماشية بالاعلاف، والذين اعربوا عن استيائهم من نقص الاعلاف وصعوبة المحافظة على قطيع الابقار، وفق ما نقلته عنهم صحفية "وات".