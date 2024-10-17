التوقيع على المخطط المديري للتنقلات الحضرية في تونس الكبرى

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تم إطلاق مشروع المثال المديري للتنقلات الحضرية في تونس الكبرى بعد بالتوقيع على تقرير المناقشات بين وكالة التعمير لتونس الكبرى والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



وسيساعد مشروع التعاون الفني، الذي يمتد على ثلاث سنوات، على التعامل مع إشكاليات التنقل الحضري في تونس الكبرى بشكل أفضل من خلال تحديث ورصد البيانات المتعلقة بحركة المرور وتخطيط الطرقات والطرقات الحضرية والنقل العام وإدارة التنقل وما إلى ذلك، مع تأثير كبير على الحد من الاختناقات المرورية وتلوث الهواء وتعزيز النمو الاقتصادي.





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ووفق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فإن المشروع يشرك عديد الأطراف على غرار وزارات الداخلية والتجهيز والاسكان والاقتصاد والتخطيط والنقل والبيئة إضافة الى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة واقاليم تونس واريانة ومنوبة وبن عروس.



وعبرت الممثلة المقيمة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس، مياتا مايومي، عن أملها في أن تمكن التجربة اليابانية من مساعدة السلطات التونسة في ايجاد حلول تتماشى والواقع التونسي.



وتامل الوكالة اليابانية لتعاون الدولي ان يكون لهذا الانجاز اثر على الحياة اليومية للتونسيين من خلال المساهمة في تطوير النمو الإ قتصادي المستدام والتقليص من الاثار الاجتماعية والبيئية السلبية على غرار الازدحام المروري وتلوث الهواء في تونس الكبرى.