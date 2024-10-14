قفصة: إعطاء إشارة انطلاق موسم جني الزيتون

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أعطيت، اليوم الاثنين، باحدى الضيعات بمنطقة العڨيلة التابعة لمعتمدية القصر من ولاية قفصة، إشارة انطلاق موسم جني الزيتون للموسم الفلاحي الحالي، وذلك بحضور والي الجهة وعدد من ممثلي الادارات الجهوية.





وحسب التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، ستكون صابة انتاج الزيتون للموسم الفلاحي الحالي، في حدود ال90 الف طن من الزيتون اي مايعادل 20 الف طن من زيت الزيتون، بتراجع طفيف مقارنة بمعدل الإنتاج للسنة الماضية والذي بلغ 90،5 الف طن من الزيتون اي مايعادل 20،8 الف طن من زيت الزيتون، وفق ما ذكره رئيس دائرة الانتاج قيس شلبي.



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وحافظ انتاج زيتون المائدة الولاية خلال الموسم الفلاحي الحالي، على نفس معدل الإنتاج، إذ بلغ 2 الف طن من الزيتون.

وذكر شلبي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المساحة الجملية لغابات الزياتين توسعت لتبلغ 880ر81 الف هكتار، بعد ان كانت السنة الماضية 625ر77 الف هكتار، مشيرا إلى أن العدد الجملي لأصول الزياتين بالجهة يبلغ 12،314 مليون اصل زيتون منها 5،582 مليون اصل مطري و6،732 مليون أصل مروى.

واشار شلبي إلى أن عملية الجني لصابة الزيتون ستكون بما نسبته 90 بالمائة يدوية و10 بالمائة آلية، مضيفا ان عدد المعاصر الموجودة بكامل الولاية يبلغ 54 معصرة منها 32 معصرة ناشطة بطاقة تحويل تقدر ب610 اطنان في اليوم.