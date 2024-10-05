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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 09:44 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تهاطلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كميات متفاوتة من الامطار خاصة بالجنوب، حيث سجل 37 مليمتمر بتطاوين و 39 مليمتر بتطاوين الجنوبية و13 مليمتر بغمراسن، وفق نشرة متابعة صادرة السبت عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وفيما يلي كميات الامطار المسجلة حسب الولايات بحساب المليمتر:

...

ولاية تطاوين: تطاوين 37// تطاوين الجنوبية 39//غمراسن 13//

ولاية القصرين: سبيطلة 6// حيدرة3// فريانة 4//القصرين 7// حاسي الفريد 2//

ولاية بنزرت: بنزرت 5//سجنان 3//بنزرت الكرنيش 23//

ولاية باجة: باجة المحطة 1//نفزة 2//

ولاية مدنين: مدنين 3// جربة 1// سيدي مخلوف 2// بني خداش 7//جرجيس 4//

ولاية قبلي: سوق الاحد 1//دوز 1//الفوار 1//قبلي 1//

ولاية قابس: مطماطة الجديدة 1//غنوش 2//

كما سجل تساقط البرد ببئر الاحمر واولاد صالح-الفرش بغمراسن من ولاية تطاوين.


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