كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية
تهاطلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كميات متفاوتة من الامطار خاصة بالجنوب، حيث سجل 37 مليمتمر بتطاوين و 39 مليمتر بتطاوين الجنوبية و13 مليمتر بغمراسن، وفق نشرة متابعة صادرة السبت عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
وفيما يلي كميات الامطار المسجلة حسب الولايات بحساب المليمتر:
وفيما يلي كميات الامطار المسجلة حسب الولايات بحساب المليمتر:
ولاية تطاوين: تطاوين 37// تطاوين الجنوبية 39//غمراسن 13//
ولاية القصرين: سبيطلة 6// حيدرة3// فريانة 4//القصرين 7// حاسي الفريد 2//
ولاية بنزرت: بنزرت 5//سجنان 3//بنزرت الكرنيش 23//
ولاية باجة: باجة المحطة 1//نفزة 2//
ولاية مدنين: مدنين 3// جربة 1// سيدي مخلوف 2// بني خداش 7//جرجيس 4//
ولاية قبلي: سوق الاحد 1//دوز 1//الفوار 1//قبلي 1//
ولاية قابس: مطماطة الجديدة 1//غنوش 2//
كما سجل تساقط البرد ببئر الاحمر واولاد صالح-الفرش بغمراسن من ولاية تطاوين.
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