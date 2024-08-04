كرة السلة - المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالمنستير من 5 الى 9 اوت بمشاركة 20 لاعبا

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يجري المنتخب التونسي لكرة السلة من 5 الى 9 اوت الجاري تربصا تحضيريا بالمنستير استعدادا لعدد من المواعيد المقبلة وفي مقدمتها مواجهة المنتخب السنغالي وديا بداكار يومي 13 و14 اوت.



وفي هذا الاطار، وجه المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي مهدي ماري الدعوة الى 20 لاعبين للمشاركة في هذا التربص وهم مكرم بن رمضان (بنفيكا البرتغالي) وعمر عبادة وجوهر الجوادي وفارس العشي وهيثم سعادة وبسام خليفة ومحمد الترهوني (النادي الافريقي) واشرف القنوني واسامة المرناوي ومختار غيازة ومرتضى بن طاهر ورضوان سليمان (الاتحاد المنستيري) وياسين التومي (ايفنس فيل الامريكي) وجواكيم حداد وبشير بن يحي (النجم الرادسي) ويوسف عبودي ومحمد منفذ واحمد الدامي (شبيبة القيروان) واسامة شبوح (النجم الساحلي) وفارس قاسم (اتحاد الانصار).





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وستواصل العناصر الوطنية اثر هذا التربص تحضيراتها حيث ستكون لها مشاركة في دورة بفرنسا ستتخللها مقابلات ودية مع اربعة اندية فرنسية.



يذكر ان المنتخب التونسي سيشارك خلال شهر ديسمبر المقبل في البطولة العربية بالامارات على ان يخوض بعدها في شهر جانفي منافسات بطولة دبي الدولية. ويبقى الاستحقاق الاهم الذي ينتظر الخماسي التونسي في الفترة القادمة هو خوض النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة للافروباسكيت (انغولا 2025).