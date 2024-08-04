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وكالة السّلامة السيبرنيّة  تدعو الهياكل الوطنيّة الى اتباع جملة من النصائح العملية  لحماية النّظم المعلوماتية

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 12:43 قراءة: 0 د, 45 ث
      
دعت الوكالة الوطنيّة للسّلامة السيبرنيّة الهياكل الوطنيّة الى اتباع جملة من النصائح العملية لحماية النّظم المعلوماتية، في وقت يمثل فيه تنفيذ الامن السيبراني تحديا كبيرا نظرا لوجود عدد اجهزة يفوق عدد الأشخاص كما اصبح المهاجمون اكثر ابتكارا.

وتتمثل هذه الخطوات بالأساس في التدقيق الدوري لسلامة النظم المعلوماتية وتوفير مركز بيانات احتياطي والاعتماد على حلول الحوسبة السحابية في إيواء البرمجيات والمنصات الالكترونية .

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كما اوصت الوكالة بضرورة تكليف مسؤول على سلامة النظم المعلوماتية والاشتراك في خدمة الإبلاغ الدوري على الثغرات للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنبة إضافة الى المشاركة في الحملات التحسيسية التي توفرها الوكالة حول السلامة السيبرنية واستعمال شهادة مصادقة لمواقع الواب للهيكل.

وقد وضعت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية قائمة الثغرات التي وقع اكتشافها في الفترة الممتدة بين 29 جويلية الى2 اوت 2024.
يشار الى ان الأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. وتهدف هذه الهجمات السبرانية عادة الى الوصول الى المعلومات الحساسة او تغييرها او حذفها.


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