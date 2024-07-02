وزير الداخلية يتحادث مع سفير الجزائر بتونس

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مثل استعراض التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بتونس والجزائر، وتأكيد العزم على مزيد دفعه إلى أرقى المستويات، محور محادثة دارت اليوم الثلاثاء بين وزير الدّاخلية خالد النوري وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، بمقرّ الوزارة بالعاصمة.



كما تمّ التطرّق خلال اللقاء، إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، وتجسيدا لعمق وعراقة علاقات الأخوّة التي تربطهما، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.





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وقد حضر اللقاء كاتب الدولة المكلّف بالأمن الوطني.

