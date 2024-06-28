Babnet

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والبنك الوطني الفلاحي بقيمة 400 الف دينار لتطوير البنية التحتية التعليمية

<img src=http://www.babnet.net/images/9/wizaret_tarbya_4002.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 19:02 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وقعت وزارة التربية ومؤسسة البنك الوطني الفلاحي، امس الخميس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية في تونس حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها اليوم.

وسيقوم البنك الوطني الفلاحي، بمقتضى الاتفاقية، بتمويل مشروع تهيئة وصيانة المركب الرياضي وتهيئة قاعة فنون بمعهد الصادقية بالاضافة الى دعم إضافي لوزارة التربية لتحسين البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية، بما يضمن توفير ظروف ملائمة للدراسة والتعلم.

...

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 400 ألف دينار، وستتولى لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك متابعة تنفيذ الأعمال لضمان الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التعليم في تونس.

وقد تولى التوقيع على الاتفاقية، كل من وزيرة التربية، سلوى العباسي، والمدير العام للبنك الوطني الفلاحي، أحمد بن مولاهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290027


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*