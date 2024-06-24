اليوم الاثنين عودة النشاط الكلي عبر معبر راس جدير الحدودي

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ذكر مصدر أمني تونسي، ل(وات) بمدنين، أنّ معبر راس جدير الحدودي على جاهزية لاستئناف نشاطه الطبيعي وتأمين حركة تنقل المسافرين في الاتجاهين صباح الاثنين، بعد أن إستأنفت منذ أكثر من أسبوع حركة عبور الحالات الاستعجالية الصحية والديبلوماسية ليستعيد المعبر نشاطه الكلي.



وتأتي العودة الكلية لنشاط المعبر، التّي ينتظر ان يشرف عليها وفد رفيع المستوى تونسي وليبي، تنفيذا لاتفاق تونسي ليبي سابق بين وزيري داخلية البلدين يقضي بالعودة التدريجية لنشاط المعبر ثم العودة الكلية وذلك بعد ان أغلقت الجهات الليبية المعبر منذ شهر مارس 2024.





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وكان من المنتظر أن يعود المعبرإلى نشاطه الكلي منذ، 20 جوان 2024، إلا أن وزارة الداخلية الليبية أجلت تنفيذ الاتفاق الى يوم غد، الاثنين، لاستكمال بعض الاجراءات حسب ما تضمنه بلاغ أصدرته في الغرض ساعات قبل تنفيذ قرار إعادة الفتح الكلي للمعبر.



يذكر ان تواصل غلق معبر راس جدير الحدودي ألقى بضلاله على معتمدية بن قردان وكامل الجنوب بسبب ما يمثله المعبر من شريان اساسي سواء في تامين نشاط التجارة البينية او عبور المرضى من ليبيا للتداوي بجهات تونسية.

