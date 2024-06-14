القصرين: وضع 11 طبيبا بيطريا على ذمة المواطنين للإجابة عن تساؤلاتهم وتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي أيام العيد

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وضعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، إستعدادا لعيد الأضحى، قائمة في الأطباء البياطرة الحكوميين والخواص، تضم 11 طبيبا بيطريا متطوعا قصد ارشاد المواطنين والإجابة عن استفساراتهم، بخصوص السلامة الصحية للأضحية.

وبين رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سمير الحنيفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم تنزيل قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين وأرقام هواتفهم وعناوينهم على الصفحة الرسمية للمندوبية وعلى الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة.

وذكر الحنيفي أن المسلخ البلدي بالقصرين المدينة، سيفتح ابوابه يوم عيد الأضحى لفائدة كافة المواطنين، مع تسخير طبيب بيطري متعاقد مع بلدية القصرين للعمل بهذا الفضاء، وتقديم النصائح اللازمة للوافدين على المسلخ، فضلا عن وجود نقطة لطبيب بيطري في مقر بلدية القصرين.

وأكد أنه لا توجد إلى حدّ الآن، أية أمراض قد تؤثر على القطيع أو على الإنسان خاصة وأنه تم القيام بحملة تلقيح ضد الحمى القلاعية للمجتراة الصغرى والكبرى ( الأبقار - الأغنام - الماعز) وحملة تلقيح ضد الجذري للأغنام وحملة تلقيح ضدّ الحمى المالطية للأغنام والماعز بالتوازي مع تلقيح الكلاب والقطط ضدّ داء الكلب .



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وكشف من جهة أخرى أن مخزون أضاحي جهة القصرين لعيد إضحى سنة 2024، يقدر ب105 ألاف موزعة بين خرفان و"بركوس " و"برشني" ، مبرزا أنه المخزون كاف لتغطية كافة حاجيات الجهة رغم تراجعه هذا العام مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة تقدر ب20 بالمائة، بسبب التغيرات المناخية الصعبة وإنحباس الأمطار وندرة المراعي الطبيعية ونقص المواد العلفية المركبة والخشنة وارتفاع أسعارها.

وقال ايضا بخصوص أسعار الأضاحي، إنها تخضع للعرض والطلب، ولا توجد بجهة القصرين نقاط للبيع بالميزان بل توجد نقاط منظمة بالأسواق الكبرى على غرار أسواق معتمديات ماجل بلعباس وفوسانة وسبيبة والقصرين إلى جانب بعض النقاط العرضية.

وأبرز بالمناسبة أن المصالح المعنية بدائرة الإنتاج الحيواني، نفذت مع إقتراب عيد الاضحى زيارات استباقية لأسواق ونقاط بيع الأضاحي لمراقبتها والقيام بحملات توعوية وتحسيسية حول الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، لاسيما مرض الكيس المائي، مع مراقبة الأنواع الجديدة غير المحلية من الأغنام، لتجنب نقلها للأمراض لقطيع الجهة، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا توجد أضاحي مهربة بالجهة وكل الأضاحي محلية بإعتبار أن ولاية القصرين هي ولاية منتجة للأغنام .

وأعرب عدد من المواطنين الوافدين على أسواق ونقاط بيع أضاحي العيد بمدينة القصرين، في تصريحات متطابقة لصحفية "وات"، عن استيائهم الكبير من الارتفاع "الجنوني" للأسعار، ما جعل بعضهم يقتصر على أضحية صغيرة تماشيا مع مقدرته الشرائية، وخيّر عدد آخر اقتناء كمية من اللحم فقط، في حين خيّر اخرون انتظار امكانية انخفاض الاسعار في اخر يوم قبل العيد.

أمّا مربو الأغنام والفلاّحة المتمركزين بنقطة بيع الأضاحي بفضاء السوق الأسبوعية بالقصرين المدينة، التي تشهد وفرة في العرض وقلة في الطلب، وفق ماعاينته صحفية "وات" فأرجع عدد منهم غلاء الأضاحي هذا العام إلى الظروف المناخية القاسية وللارتفاع المفرط في أسعار الأعلاف، مؤكدين أنهم اجبروا على بيعها بأسعار مرتفعة، في حين اعتبر اخرون ان الأسعار المتداولة حاليا والمتراوحة بين 600 دينار و1500 دينار في المتناول، وفق تقديهم.