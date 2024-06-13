منتدى تونس للاستثمار: توزيع جوائز وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2024

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أسندت جوائز وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 2024، مساء الأربعاء، خلال حفل انتظم بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، ببادرة من الوكالة ضمن فعاليات افتتاح الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار12 و13 جوان 2024



وعات جائزة التجديد ونقل التكنولوجيا الى الشركة الالمانية "سارتوريوس ستاديم بيو بروسيس" المختصة في صناعة المنتجات شبه الطبية فيما فازت الشركة البلجيكية "دامكو" للنسيج تونس، المختصة في صنع منتجات النسيج، بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في حين ربحت الشركة الامريكية "فستيون الكترونيك تونس"، المختصة في تصنيع البطاقات الالكترونية بجائزة الريادة الاقتصادية اما جائزة التميز الدولية فتحصلت عليها شركة "كوفيكاب تونس" التونسية، المختصة في تصنيع احزمة الكابلات متعدد الجنسيات





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وفازت بجائزة الاستثمار الشامل الشركة السويدية "اتوليف تونس"، المختصة في صناعة عجلات القيادة واحزمة الامان للسيارات واستحقت جائزة التاثير البيئي شركة "سانلوكار تونس"، الاسبانية الجنسية، والتي تختص في الانتاج الزراعي من الطماطم الكرزية والفراولة

وعادت جائزة التزويد الخضراء الى الشركة الهولندية "فرحة الهيشة" المخصتة في انتاج الطماطم الكرزية وربحت جائزة الترحيب الشركة الفرنسية "سالت مرين كولويد" المختصة في انتاج الجيلاتين العضوي من خلال الطحالب الطبيعية.

وآلت جائزة افضل شركة ناشئة للجالية الى شركة "الكو سولوشين" المختصة في تطوير البرمجيات والانظمة المدمجة، ومؤسسا الشركة تونسيان مقيمان في المانيا وهما وجدي درمول وحلمي الجويني، في حين تحصلت على جائزة تاثير الجالية على التنمية المستدامة شركة "بليموث تونس" التي تصنع المنتجات المطاطية والبلاستيك مع حلول مبتكرة للبناء والتشييد

وفازت بجائزة الاستثمار الشامل الشركة السويدية "اتوليف تونس"، المختصة في صناعة عجلات القيادة واحزمة الامان للسيارات واستحقت جائزة التاثير البيئي شركة "سانلوكار تونس"، الاسبانية الجنسية، والتي تختص في الانتاج الزراعي من الطماطم الكرزية والفراولةوعادت جائزة التزويد الخضراء الى الشركة الهولندية "فرحة الهيشة" المخصتة في انتاج الطماطم الكرزية وربحت جائزة الترحيب الشركة الفرنسية "سالت مرين كولويد" المختصة في انتاج الجيلاتين العضوي من خلال الطحالب الطبيعية.وآلت جائزة افضل شركة ناشئة للجالية الى شركة "الكو سولوشين" المختصة في تطوير البرمجيات والانظمة المدمجة، ومؤسسا الشركة تونسيان مقيمان في المانيا وهما وجدي درمول وحلمي الجويني، في حين تحصلت على جائزة تاثير الجالية على التنمية المستدامة شركة "بليموث تونس" التي تصنع المنتجات المطاطية والبلاستيك مع حلول مبتكرة للبناء والتشييد