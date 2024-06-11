البطولة الايطالية: فيرونا ينفصل عن المدرب باروني بالتراضي

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‭‬أعلن هيلاس فيرونا الإيطاليا انفصاله عن المدرب ماركو باروني بالتراضي.

وتولى باروني تدريب فيرونا في جويلية 2023 بعد توقيع عقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام إضافي.



ويرحل المدرب بعد قضاء موسم واحد كافح خلاله الفريق من أجل تجنب الهبوط وضمن البقاء في بطولة الدرجة الأولى الايطاالية في الجولة قبل الأخيرة.



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وذكر النادي في بيان "يتقدم الرئيس ماوريتسو سيتي بالنيابة عن النادي بأسره بالشكر للسيد باروني على عمله هذا الموسم ويتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية".

وسبق أن تولى باروني (60 عاما) تدريب بينفينتو وفروزينوني وليتشي .



وبحسب تقارير في وسائل إعلام إيطالية، من المتوقع أن يتولى باروني تدريب لاتسيو عقب استقالة مدربه إيغور تيودور مؤخرا بعد أقل من ثلاثة أشهر في منصبه.