Babnet

البطولة الايطالية: فيرونا ينفصل عن المدرب باروني بالتراضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666811f924ab21.41932456_hmgfoklepiqjn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 09:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
‭‬أعلن هيلاس فيرونا الإيطاليا انفصاله عن المدرب ماركو باروني بالتراضي.
وتولى باروني تدريب فيرونا في جويلية 2023 بعد توقيع عقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويرحل المدرب بعد قضاء موسم واحد كافح خلاله الفريق من أجل تجنب الهبوط وضمن البقاء في بطولة الدرجة الأولى الايطاالية في الجولة قبل الأخيرة.
...

وذكر النادي في بيان "يتقدم الرئيس ماوريتسو سيتي بالنيابة عن النادي بأسره بالشكر للسيد باروني على عمله هذا الموسم ويتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية".
وسبق أن تولى باروني (60 عاما) تدريب بينفينتو وفروزينوني وليتشي .

وبحسب تقارير في وسائل إعلام إيطالية، من المتوقع أن يتولى باروني تدريب لاتسيو عقب استقالة مدربه إيغور تيودور مؤخرا بعد أقل من ثلاثة أشهر في منصبه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289083


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 11:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*