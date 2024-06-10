قبلي: تنظيم الدورة الثانية لملتقى المعلم الخبير تحت شعار "المعلم المتحرر مسار بناء مستدام"

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نظّمت دائرة التفقد قبلي 2 للغة العربية، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، اليوم الاثنين، بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز، تظاهرة ملتقى المعلم الخبير في دورته الثانية تحت شعار " المعلم المتحرر مسار بناء مستدام".



وأوضحت متفقدة دائرة قبلي 2 للغة العربية، سيناء العزابي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ملتقى المعلم الخبير يمثّل تظاهرة سنوية دأبت الدائرة على تنظيمها، في نهاية كل سنة دراسية، في يوم احتفالي لعرض المشاريع المنجزة من قبل المدرسين على امتداد السنة في 3 مجالات يندرج أوّلها ضمن مشروع وزارة التربية للتوامة الرقمية ورقمنة كل المشاريع البيداغوجية وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعلم، فيما يندرج الثاني ضمن خانة المشاريع التجديدية الثنائية على غرار العمل على موضوع الاقامات التربوية والالعاب الرمزية، وتندرج مشاريع الفئة الثالثة ضمن نطاق المبادرات التجديدية الفردية والتي يعمل في اطارها عدد من المدرسين بشكل فردي على بعض المواضيع الطريفة والتجديدية التي من شأنها تطوير ممارساتهم المهنية والرفع من نتائج المتعلمين.

وأشارت الى أن عدد المشاريع التي تم عرضها خلال هذه التظاهرة بلغ 18 مشروعا تخللتها سلسلة من المناقشات حول امكانيات تطويرها وتعميمها على مدارس الجهة، مؤكدة ‘على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز قيم التعاون والتشارك بين المؤسسات والاطارات التربوية، فضلا عن كونها فرصة لتقديم بعض ابداعات المدرسين في عدة مجالات على غرار الموسيقى والشعر.