باجة: نشوب حريقين بنفزة وباجة الشمالية وحالة تأهب بداية من اليوم لمجابهة الحرائق المحتملة إثر الارتفاع الملحوظ في درجات للحرارة

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تواصل الحماية المدنية بباجة جهودها لإخماد حريق كبير نشب، اليوم السبت، بدوار الحشاشنة بنفزة، وحريق آخر نشب فى مصب فضلات بباجة الشمالية، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة العميد معز بن خليفة.



وأوضح بن خليفة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن حريق دوار الحشاشنة بنفزة اندلع بسبب قيام مواطن بأشغال، وقد تم تخصيص 3 شاحنات لاطفائه ومنع وصوله الى الجبل المجاور والى المساكن.

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وأكّد دخول الحماية المدنية ومصالح الغابات في حالة تأهب بداية من اليوم والى غاية الاسبوع القادم لمجابهة الحرائق المحتملة بعد ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ بباجة، داعيا الى توخي الحذر واليقظة، وتجنب كل ما من شأنه التسبب في الحرائق خاصة وان العوامل المناخية الحالية من ارتفاع للحرارة وهبوب الرياح ملائمة لنشوب الحرائق.

يذكر أن ولاية باجة عرفت منذ بداية ماي المنقضي نشوب عدد من الحرائق خاصة بمزارع للحبوب ومناطق تكثر فيها الاعشاب الجافة.