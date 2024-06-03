المنستير: يوم تكويني بعنوان "اللجنة الإدارية المتناصفة واللجان الطبية" ضمن برنامج يشمل 23 محور تكوين خلال شهر جوان الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f2d230afbcf1.66792146_imenjpgqohlfk.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، اليوم الاثنين، بمعهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير، يوما تكوينيا تحت عنوان "اللجنة الإدارية المتناصفة واللجان الطبية" ضمن البرنامج التنفيذي للتكوين بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير الذي سيشمل خلال شهر جوان الجاري 23 محور تكوين.

وشهد اليوم التكويني استعراض مهام اللجنة الإدارية المتناصفة واللجان الطبية والصعوبات التي تعترضها، من ذلك أنّ محضر جلسة عمل اللجان الإدارية المتناصفة من المفروض أن يرفع إلى وزارة الصحة في ظرف 8 أيام غير أنّه قد يرفع بعد ثلاثة أشهر، وفق ما ذكرته متصرفة الصحة العمومية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، ألفة الشطي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء

واقترحت إيجاد مقرّر مكلّف بمحاضر جلسات التأديب لمختلف الأسلاك بالنسبة للجنة الإدارية المتناصفة، مؤكدة أنّ حجم الملفات الكبير في اللجنة الصحية يعتبر من أبرز المشاكل المطروحة، حيث يبلغ عدد الملفات شهريا على الأقل 50 عطلة مرض عادية وأخرى طويلة الأمد ويصل أحيانا إلى 200 ملف.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بالمنستير، جوهر المكني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ برنامج التكوين انطلق منذ بداية السنة الجارية، غير أن المحاور التي برمجت خلال شهر جوان الجاري موجهة إلى الأسلاك الأقل حظا (الأسلاك الإدارية والتقنية وشبه الطبية والعملة)، للاستفادة بحصص تكوين في مواضيع عدّة متعلقة بجميع جوانب ممارستهم المهنية اليومية.



...



وتهدف هذه البرامج إلى تحيين المعطيات لدى إطارات مختلف الأسلاك، ومدهم بالمستجدات خاصة بالنسبة للمحاور التي تهم الشأن اليومي للأعوان والإطارات أو الرقمنة في التعامل في الإدارة والتي سيكون لها أثر إيجابي على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين.

وكانت الجهة الصحية بالمنستير سباقة بحصول أوّل مركز للصحة الأساسية بسطح جابر بالمنستير على الاعتماد الذهبي على المستوى الوطني، إضافة إلى انخراط مؤسسات صحية في برامج الجودة كمركز الصحية الأساسية بودريس بطبلبة، والمستشفى المحلي بجمال، والمستشفى الجهوي بالمكنين، والمستشفى الجهوي بقصر هلال، إلى جانب برامج الجودة للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة والتي تستهدف أساسا تطوير الخدمات الصحية الموجهة للمواطن وتجويدها.