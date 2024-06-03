ملتقى ستكوهولم الماسي - محمد امين الجهيناوي يحرز المركز الثالث في سباق 3000م موانع

وقطع محمد امين الجهيناوي مسافة السباق في توقيت قدره 8دق و10ث و41 جزء بالمائة خلف الاثيوبيين جيرما لاميشا صاحب المركز الاول بزمن قدره 8دق و01ث و63 جزء بالمائة وفيريو صامويل الذي حل في المركز الثاني ب8دق و05ث و78 جزء بالمائة.وكان محمد امين الجهيناوي ضمن تاهله الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد تحقيقه الحد الادنى المطلوب (8دق و13ث و86 جزء بالمائة) ضمن منافسات ملتقى مراكش الماسي.