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ذهاب نهائي بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - الرابطة تهزم النادي الافريقي جزائيا امام الترجي الرياضي وتسلط عليه عقوبة ب3 مقابلات دون حضور جمهور

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 11:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد هزم النادي الافريقي جزائيا واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان في مباراته امام الترجي الرياضي لحساب ذهاب الدور النهائي لبطولة النخبة الوطنية التي توقفت يوم الاربعاء الماضي بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس قبل 55 ثانية من نهايتها بقرار من حكم المباراة في وقت كانت فيه النتيجة 34-25 لفائدة الترجي الرياضي وذلك بسبب رمي المقذوفات من قبل جماهير النادي الافريقي على ارضية القاعة.

كما قررت الرابطة تسليط عقوبة على النادي الافريقي بثلاث مباريات دون حضور جمهور وذلك في اطار البطولة الوطنية مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار.
وستجرى مقابلة الاياب غدا الاحد بنفس القاعة بداية من الساعة السادسة مساء بحضور جمهور الترجي الرياضي.


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