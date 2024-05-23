9 أشهر سجنا في حق المدون حسام الحجلاوي مع إسعافه بتأجيل التنفيذ

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قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الصحفي والمدون حسام الحجلاوي مدة تسعة أشهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني "سرسي" .



وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي والمدون حسام الحجلاوي وإحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.





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ومثل اليوم الحجلاوي أمام هيئة الدائرة الجناحية لسماع تصريحاته ومرافعات الدفاع عنه قبل أن يتقرر حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.

المصدر - موزاييك