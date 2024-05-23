Babnet

9 أشهر سجنا في حق المدون حسام الحجلاوي مع إسعافه بتأجيل التنفيذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 20:34 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الصحفي والمدون حسام الحجلاوي مدة تسعة أشهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني "سرسي" .

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي والمدون حسام الحجلاوي وإحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالاساءة الى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

...

ومثل اليوم الحجلاوي أمام هيئة الدائرة الجناحية لسماع تصريحاته ومرافعات الدفاع عنه قبل أن يتقرر حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
المصدر - موزاييك


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288131


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*