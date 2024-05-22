كرة اليد: ايقاف مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي قبل 55 ثانية من نهايتها بتقدم الترجي 34-25

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توقفت مباراة النادي الافريقي الترجي الرياضي ضمن ذهاب الدور النهائي لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس مساء اليوم الاربعاء قبل حوالي 55 ثانية من نهايتها بقرار من حكم المباراة في وقت كانت فيه النتيجة 34-25 لصالح الترجي الرياضي وذلك بسبب رمي المقذوفات من قبل جماهير النادي الافريقي.



وستجرى مقابلة الاياب يوم الاحد 26 ماي الجاري بنفس القاعة بداية من الساعة السادسة مساء (س18) بحضور جمهور الترجي الرياضي.





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وجاءت المباراة وفية لطابع التشويق والاثارة الذي كثيرا ما ميز حوارات دربي كرة اليد بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي حيث حاول هذا الاخير دخول المباراة بقوة مستندا الى الدعم الجماهيري الذي لقيه من احبائه الذين حضروا في مدرجات قاعة رادس .وتوفق النادي الافريقي في تامين اسبقية طفيفة 5-3 بفضل تالق اللاعب علاء مصطفى ولكن احساس الترجي الرياضي بالخطر جعله يسخر خبرة لاعبيه شان العبدلي واشرف المرغني لبلوغ التعادل مع منتصف الشوط الاول للقاء حيث تواصل التكافؤ في المستوى والنتيجة الى بقية ردهات الفترة الاولى مع اسبقية طفيفة لابناء المدرب المصري باسم السبكي 11-13 قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الا ان زملاء بالنور سرعان ما ادركوا التعادل 13-13 ثم 15-15 قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول الذي نجح الترجي في انهائه لصالحه 15-16 في اخر المطاف.



ونجح الترجي الرياضي في تكريس اسبقيته خلال الفترة الثانية من اللعب مستفيدا من ثراء رصيده البشري وتفوقه البدني وكذلك تالق الحارس محمد صفر الذي وقف حجر عثرة امام هجمات النادي الافريقي الامر الذي مكنه من اخذ اسبقية بخمسة اهداف 25-20 مع منتصف الشوط ثم 28-22 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة .



وتابع فريق باب سويقة سيطرته على مجريات الحوار الى نهايته باخذ الفارق 30-24 قبل 5 دقائق من نهاية المباراة قبل ان يصعد الفارق الى 34-25 وذلك قبل 55 ثانية من نهاية التوقيت القانوني للمباراة التي تم اتخاذ القرار بايقافها بسبب رمي جماهير النادي الافريقي للمقذوفات على ارضية القاعة.



وفي ذهاب اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث تغلب فريق مكارم المهدية على مضيفه النجم الساحلي 41-36. وستقام مقابلة الاياب السبت القادم بقاعة المهدية (س 16).