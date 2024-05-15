Babnet

بن عروس: 430 حاجا وحاجة يؤدون مناسك الحج لهذه السنة وانطلاق أولى الرحلات يوم 22 ماي المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mounahajjj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 22:02 قراءة: 0 د, 50 ث
      
بن عروس، 15 ماي (وات/مكتب بن عروس) - يؤدي 430 حاجا وحاجة من ولاية بن عروس هذه السنة، مناسك الحج إلى البقاع المقدسة، بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بأداء هذه الشعيرة، حيث من المنتظر ان تنطلق أولى الرحلات المبرمجة لحجاج الجهة يوم 22 ماي المقبل في رحلة مباشرة في اتجاه المدينة المنوّرة، تعقبها 03 رحلات في اتجاه "مكّة المكرّمة".
وتم اليوم الاربعاء، نظيم فعاليات اليوم الجهوي لفائدة الحجيج، بالقاعة الكبرى لبلدية بن عروس، باشراف والي بن عروس عزالدين شلبي، الذي اعرب لهم بالمناسبة تمنياته بان تجري المناسك في أفضل الظروف، وان تتوفر لهم الرعاية والإحاطة من طرف بعثة النشاط الديني والبعثة الطبيّة وبعـثة الخدمات.
يذكر انه تم تركيز شباك موحد لتقديم كافة الخدمات للحجيج من أبناء الجهة بنفس القاعة يوم 16 فيفري المنقضي، وتواصل العمل فيه على مدى ثلاثة أيام، حيث أمكن لكافة المترشحين لأداء هذه الفريضة، إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بها من خلال تركيز جملة من الخدمات تتوزع على مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، والخطوط الجوية التونسية، والبريد التونسي وبنك الإسكان، ومصالح شركة الخدمات الوطنية والاقامات .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287633


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*