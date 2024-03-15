بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج-الجولة 9): الترجي الرياضي يفوز على الاولمبي القليبي 3-صفر ويواصل الصدارة بالعلامة الكاملة

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فاز الترجي الرياضي على الاولمبي القليبي بنتيجة 3-صفر (25-20 و25-22 و25-13) في مباراة متقدمة اقيمت اليوم الجمعة في قاعة الزواوي بالعاصمة لحساب الجولة التاسعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة.

وعزز الترجي الرياضي صدارته بمجموع 27 نقطة بالعلامة الكاملة من 9 مقابلات متقدما بفارق 9 نقاط عن النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف غدا لحساب الجولة ذاتها مولودية بوسالم صاحب المركز الرابع ب10 نقاط.

وتجمع المباراة الاخيرة في هذه الجولة غدا ايضا النجم الساحلي الذي يحتل المركز الثالث ب11 نقطة بسعيدية سيدي بوسعيد متذيلة الترتيب ب4 نقاط.





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الجمعة 15 مارس 2024

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي 3-صفر



السبت 16 مارس 2024

قاعة الاولمبية –سوسة : س 13

النجم الساحلي/ سعيدية سيدي بوسعيد



قاعة البجاوي –صفاقس: س 13

النادي الصفاقسي / مولدية بوسالم



الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 27 9

2 - النادي الرياضي الصفاقسي 18 8

3 - النجم الرياضي الساحلي 11 8

4 - مولودية بوسالم 10 8

5 - الأولمبي القليبي 5 9

6 - سعيدية سيدي بوسعيد 4 8

ر/حسني/امين



