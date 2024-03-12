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بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - برنامج مباريات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 14:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لمجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين :

الجمعة 15 مارس 2024
قاعة الزواوي (س 14)
...

الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي

السبت 16 مارس 2024
القاعة الاولمبية بسوسة (س 13)
النجم الساحلي/ سعيدية سيدي بوسعيد
قاعة البجاوي بصفاقس (س 13)
النادي الصفاقسي / مولودية بوسالم



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