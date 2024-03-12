بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - برنامج مباريات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لمجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين :
الجمعة 15 مارس 2024
قاعة الزواوي (س 14)
الجمعة 15 مارس 2024
قاعة الزواوي (س 14)
الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي
السبت 16 مارس 2024
القاعة الاولمبية بسوسة (س 13)
النجم الساحلي/ سعيدية سيدي بوسعيد
قاعة البجاوي بصفاقس (س 13)
النادي الصفاقسي / مولودية بوسالم
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