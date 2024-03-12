بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - برنامج مباريات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لمجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين :



الجمعة 15 مارس 2024

قاعة الزواوي (س 14)



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الترجي الرياضي / الاولمبي القليبي



السبت 16 مارس 2024

القاعة الاولمبية بسوسة (س 13)

النجم الساحلي/ سعيدية سيدي بوسعيد

قاعة البجاوي بصفاقس (س 13)

النادي الصفاقسي / مولودية بوسالم



