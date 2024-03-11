Babnet

التغيّرات في مستوى السكر في الدم وتراجعه من أبرز عوامل الشعور بالنعاس أثناء الصيام (مختصة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ef0346cd4d04.86450829_joenhfmlikgqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 14:11 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، اليوم الاثنين، أن أهم العوامل المسبّبة للنعاس أثناء الصيام في شهر رمضان هي التغيّرات في مستوى السكر في الدم وخاصة تراجع مستواه.

وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جفاف الجسم من السوائل أيضا من أهم مسبّبات النعاس والذي قد يؤدي أيضا الى الشعور بالتعب، فضلا عن تغير الجدول الزمني للنوم وتأثير الهرمونات والاسترخاء العصبي جراء نقص كميات الأكل في المعدة وفي الأمعاء.

...

ودعت المختصة في أمراض الشيخوخة الى ضرورة شرب كميات هامة من السوائل طيلة فترة الإفطار وفي السحور وعدم إلغاء وجبة السحور وتناول المأكولات ذات السكريات المعقدة كالعجين والخبز الى جانب تناول وجبة إفطار متوازنة وتنظيم أوقات النوم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283771


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*