التغيّرات في مستوى السكر في الدم وتراجعه من أبرز عوامل الشعور بالنعاس أثناء الصيام (مختصة)

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أفادت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، اليوم الاثنين، أن أهم العوامل المسبّبة للنعاس أثناء الصيام في شهر رمضان هي التغيّرات في مستوى السكر في الدم وخاصة تراجع مستواه.



وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جفاف الجسم من السوائل أيضا من أهم مسبّبات النعاس والذي قد يؤدي أيضا الى الشعور بالتعب، فضلا عن تغير الجدول الزمني للنوم وتأثير الهرمونات والاسترخاء العصبي جراء نقص كميات الأكل في المعدة وفي الأمعاء.





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ودعت المختصة في أمراض الشيخوخة الى ضرورة شرب كميات هامة من السوائل طيلة فترة الإفطار وفي السحور وعدم إلغاء وجبة السحور وتناول المأكولات ذات السكريات المعقدة كالعجين والخبز الى جانب تناول وجبة إفطار متوازنة وتنظيم أوقات النوم.