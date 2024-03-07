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وزير الشؤون الاجتماعية يترأس جلسة عمل لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الخاص بإنهاء المناولة

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 19:42 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ترأس وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بعد ظهر اليوم الخميس بالوزارة، أعمال اللّجنة المكلّفة بتنقيح الفصول القانونية المتعلّقة بالعمل بالمناولة والاطلاع على الصيغة النهائية لمشروع التّنقيح، وفق ما أعلنته الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن اجتماع اللجنة يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد للإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء العمل بالمناولة.

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وكان رئيس الدولة قد دعا إلى الإسراع "بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص لأنها تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء".


وأكد، ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن بما يضمن حق العامل أن يعمل في ظل نظام قانوني يمكنه من الأجر العادل والشعور بالاطمئنان والاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اثر اجتماع عقده رئيس الجمهورية امس الاربعاء، برئيس الحكومة أحمد الحشّاني.




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