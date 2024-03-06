وزير الخارجية يلتقي في القاهرة مع نظيريه السوري والمصري

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التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاربعاء بالقاهرة، مع كل من نظيريه السوري فيصل المقداد والمصري سامح شكري، في إطار مشاركته في أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن اللقاء بين وزير الخارجية ونظيره السوري، كان مناسبة لتأكيد حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بالاضافة الى تباحث المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة، والجهود الرامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني المحتل.



وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن اللقاء بين وزير الخارجية ونظيره السوري، كان مناسبة لتأكيد حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بالاضافة الى تباحث المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة، والجهود الرامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني المحتل.

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وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أنه تم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية مع نظيره المصري، على عمق الروابط المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد تنويع التعاون الثنائي، فضلا عن التنسيق والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية لكل الدول العربية.



وكان وزير الخارجية التقى اليوم على هامش هذه الدورة، كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ونظيره الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

