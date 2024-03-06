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مبابي يسجل هدفين ليعبر بسان جيرمان نحو الدور ربع النهائي لرابطة الابطال

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 06:30 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مريح 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد ليتفوق الفريق الفرنسي 4-1 في مجموع مباراتي دور 16.

وفي ظل سعيه للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة، استفاد باريس سان جيرمان المنضبط من الهجمات المرتدة التي سنحت له معتمدا على سرعة مبابي وقدرته على الحسم.
وصنع مبابي فرصتين مبكرتين قبل أن يسجل هدف التقدم بتسديدة في الدقيقة 15.
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وعاد قائد فرنسا مجددا ليسجل في الدقيقة 56 بعد تمريرة من لي كانج-إن بتسديدة سكنت شباك حارس سوسيداد.
وسجل ميكل ميرينو لاعب سوسيداد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89 من تسديدة غيرت اتجاهها.


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