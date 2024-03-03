الرابطة 1 - الاولمبي الباجي يواصل صحوته

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واصل الاولمبي الباجي صحوته تحت قيادة المدرب عماد بن يونس بفوزه على ضيفه مستقبل المرسى بثلاثية نظيفة اليوم الاحد في الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي مباراته الثانية تحت اشراف عماد بن يونس، تابع الاولمبي الباجي الخروج بالعلامة الكاملة بفضل ثلاثية تداول عليها محمد الهادي الحدوشي (26) واسكندر الصغير (37) وبشير المقدم (77) ليرتقي الى المركز الثاني برصيد 11 نقطة بالتساوي مع اتحاد تطاوين وعلى بعد 3 نقاط من النادي البنزرتي المتصدر الذي كان تغلب امس السبت في افتتاح الجولة على ضيفه مستقبل سليمان بثنائية دون رد.

وفي المقابل، ازدادت وضعية مستقبل المرسى تعقيدا في صراع البقاء بعدما انقاد الى خسارته الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن والاخير وبدا واضحا ان تغيير المدرب بعد حصول القطيعة مع المدرب شاكر مفتاح لم يمنح الرجة النفسية المنتظرة اذ واصل فريق الضاحية الشمالية بقيادة الممرن صهيب زروق التعاقد مع النتائج السلبية.





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وفي مباراة ثانية لحساب الجولة ذاتها اقيمت اليوم الاحد ايضا، عاد نجم المتلوي الى سكة الانتصارات بتخطيه ضيفه اتحاد بن قردان 3-1. وبادر نسيم صيود بقص شريط الاهداف في الدقيقة 51 مانحا الاسبقية للضيوف قبل ان يتمكن ابناء المدرب قيس اليعقوبي من قلب المعطيات بريمونتادا من توقيع حمزة اللطيفي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء والكونغولي شانش موالا في الدقيقتين 80 و89.



وصعد فريق المناجم بفضل هذا الانتصار الى المركز الرابع برصيد 10 نقاط متجاوزا اتحاد بن قردان الذي تراجعت نتائجه في الجولات الثلاث الاخيرة بشكل لافت بانقياده الى خسارتين مقابل تعادل وهو ما جعله يتراجع الى المركز الخامس برصيد 9 نقاط بالتساوي مع مستقبل سليمان وذلك بعد ان اقتحم مرحلة تفادي النزول معززا ب4 نقاط حوافز.

يذكر ان صاحبي المركزين السابع والثامن ينزلان في اعقاب هذه المرحلة الى الرابطة المحترفة الثانية.



في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد:



الاحد 3 مارس 2024

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي

الاولمبي الباجي 3 محمد الهادي الحدوشي (26) اسكندر الصغير (37) بشير المقدم (77)

مستقبل المرسى صفر



ملعب المتلوي

نجم المتلوي 3 حمزة اللطيفي (68 ض ج) شانش موالا (80 و89)

اتحاد بن قردان 1 نسيم صيود (51)



السبت 2 مارس 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 2 الطيب بن زيتون (56 و87)

مستقبل سليمان صفر



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 1 ادم بوليلة (50)

قوافل قفصة صفر



الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 14 5 3 1 1 6 1

2- الأولمبي الباجي 11 5 2 2 1 6 4

-- اتحاد تطاوين 11 5 2 3 0 3 1

4- نجم المتلوي 10 5 2 1 2 7 6

5- مستقبل سليمان 9 5 3 0 2 6 4

--اتحاد بن قردان 9 5 1 2 2 2 5

7- قوافل قفصة 6 5 1 1 3 1 4

8- مستقبل المرسى 3 5 1 0 4 3 9

