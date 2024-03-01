بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج) - الترجي الرياضي يفوز على مولودية بوسالم 3-صفر ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60858b6eaa22d8.09577321_lqignpkomejfh.jpg width=100 align=left border=0>
واصل الترجي الرياضي سلسلة انتصاراته المتتالية بفوز سابع على التوالي امام مولودية بوسالم 3-صفر (25-20 و25-15 و25-16) في مباراة متقدمة من منافسات الجولة السابعة ضمن مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة اقيمت اليوم الجمعة بقاعة الزواوي.
وعزز الترجي الرياضي صدارته بالعلامة الكاملة بمجموع 21 نقطة بينما توقف رصيد مولودية بوسالم عند 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.
وتستكمل الجولة غدا السبت على النحو التالي :
في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد (س 16)
وعزز الترجي الرياضي صدارته بالعلامة الكاملة بمجموع 21 نقطة بينما توقف رصيد مولودية بوسالم عند 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.
وتستكمل الجولة غدا السبت على النحو التالي :
في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد (س 16)
سعيدية سيدي بوسعيد - الاولمبي القليبي
في القاعة الاولمبية بسوسة (س 16)
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 21 7
2 - النادي الرياضي الصفاقسي 15 6
3 - مولودية بوسالم 9 7
4 - النجم الرياض الساحلي 8 6
5 - الأولمبي القليبي 4 6
6 - سعيدية سيدي بوسعيد 0 6
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 283214