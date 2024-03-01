بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج) - الترجي الرياضي يفوز على مولودية بوسالم 3-صفر ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة

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واصل الترجي الرياضي سلسلة انتصاراته المتتالية بفوز سابع على التوالي امام مولودية بوسالم 3-صفر (25-20 و25-15 و25-16) في مباراة متقدمة من منافسات الجولة السابعة ضمن مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة اقيمت اليوم الجمعة بقاعة الزواوي.

وعزز الترجي الرياضي صدارته بالعلامة الكاملة بمجموع 21 نقطة بينما توقف رصيد مولودية بوسالم عند 9 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

وتستكمل الجولة غدا السبت على النحو التالي :

في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد (س 16)



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سعيدية سيدي بوسعيد - الاولمبي القليبي



في القاعة الاولمبية بسوسة (س 16)

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي



الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 21 7

2 - النادي الرياضي الصفاقسي 15 6

3 - مولودية بوسالم 9 7

4 - النجم الرياض الساحلي 8 6

5 - الأولمبي القليبي 4 6

6 - سعيدية سيدي بوسعيد 0 6

