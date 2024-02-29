الملحق التاهيلي لاولمبياد باريس 2024 (كرة اليد): برنامج مباريات المنتخب التونسي

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يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد يوم الخميس 14 مارس القادم نظيره المجري في مستهل مشاركته في دورة الملحق التاهيلي لاولمبياد باريس 2024 الذي ستحتضنه مدينة تاتابانيا بالمجر.

وستلتقي العناصر الوطنية في لقائها الثاني يوم السبت 16 مارس مع منتخب البرتغال بداية من الساعة الخامسة مساء على ان تختتم سلسلة مبارياتها ضمن هذا الملحق بالتباري مع منتخب النرويج يوم الاحد 17 مارس بداية من الساعة 18 و30د.

ويتاهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الألعاب الاولمبية باريس 2024.

وسيجري المنتخب التونسي استعدادا لدورة الملحق تربصا بالمجر بداية من يوم 10 مارس بمشاركة اللاعبين المحترفين في الخارج.



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وفي ما يلي برنامج المقابلات

الخميس 14 مارس 2024

س19/ تونس - المجر



السبت 16 مارس 2024

س17/ تونس - البرتغال



الاحد 17 مارس 2024

س18 و30/ تونس - النرويج