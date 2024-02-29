وزارة التجارة ستتدخل عند ملاحظة اي منحي تصاعدي للاسعار عبر تحديد هوامش الربح وضبط اسعار قصوى - الطرابلسي

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شدد مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، ان مصالح التجارة ستتدخل عند ملاحظة اي منحي تصاعدي لاسعار بعض المواد خلال رمضان وعيد الفطر لسنة 2024، سواء عبر تحديد هوامش الربح او ضبط اسعار قصوي.





وصدرت تصريحات الطرابلسي، خلال برنامج حواري اجري بالاستوديو التلفزي بوكالة تونس افريقيا للانباء، والتي اكد فيها على متابعة الوزارة لتقلبات الاسعار بشكل يومي.



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واكد الطرابلسي في اجابته عن سؤال يتعلق بمدي توفر معطيات لدى المرصد بشان تقلب الاسعار وتطورها ، ان المرصد يمتلك قاعدة بيانات توفر بيانات تعود الى اكثر من عقد تشكل مخزونا من المعطيات المتعلقة بالاسعار والتزويد





وبين ان الدراسات التي قام بها المرصد مؤخرا ، تؤكد ان الاسعار عادية وانها لا تنطوي على ارتفاعات كبيرة، باستثناء بعض المواد التي تتأثر بظاهرة تقاطع الفصول.

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واحدث مرصد الاسعار والتوزيد بوزارة التجارة في اطار القانون عدد 86 لسنة 1964 ويوفر بيانات يومية واخرى شهرية حول الاسعار في اطار تنفيذ سياسة الدولة بعد تحرير الاسعار وارساء هياكل لمتابعة الاسعار ويعمل تحت اشراف الادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.

واكد الطرابلسي في اجابته عن سؤال يتعلق بمدي توفر معطيات لدى المرصد بشان تقلب الاسعار وتطورها ، ان المرصد يمتلك قاعدة بيانات توفر بيانات تعود الى اكثر من عقد تشكل مخزونا من المعطيات المتعلقة بالاسعار والتزويدوبين ان الدراسات التي قام بها المرصد مؤخرا ، تؤكد ان الاسعار عادية وانها لا تنطوي على ارتفاعات كبيرة، باستثناء بعض المواد التي تتأثر بظاهرة تقاطع الفصول.واحدث مرصد الاسعار والتوزيد بوزارة التجارة في اطار القانون عدد 86 لسنة 1964 ويوفر بيانات يومية واخرى شهرية حول الاسعار في اطار تنفيذ سياسة الدولة بعد تحرير الاسعار وارساء هياكل لمتابعة الاسعار ويعمل تحت اشراف الادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.