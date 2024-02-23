اولمبياد باريس - قرعة منافسات كرة القدم يوم 20 مارس المقبل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ اليوم أن قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، ستُجرى في 20 مارس المقبل بالعاصمة الفرنسية.



وذكر /فيفا/ أن موعد قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد /باريس 2024/، سيكون في 20 مارس المقبل في العاصمة الفرنسية، حيث تقام دورة الألعاب الاولمبية الصيفية القادمة خلال الفترة من 26 جويلية إلى 11 اوت 2024.

وتنطلق منافسات كرة القدم اعتبارا من 24 جويلية أي قبل يومين من افتتاح الألعاب الأولمبية، وتستمر حتى العاشر من اوت، وتلعب المباريات في مدن باريس ونانت وبوردو ومرسيليا ونيس وسان إيتيان وليون بمشاركة 16 منتخبا للرجال، فيما سيشارك 12 منتخبا في منافسات كرة القدم النسائية في الأولمبياد.



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تجدر الإشارة إلى أن منتخب البرازيل حصل على الميدالية الذهبية في كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الماضية /طوكيو 2020/، وسيغيب عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بسبب عدم تمكنه من الحصول على بطاقة التأهل في تصفيات أمريكا الجنوبية.