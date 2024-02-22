الحرس البحري بكاب زبيب يعثر على 40 كلغ من مخدر القنب الهندي بسواحل رفراف

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عثرت المصالح الأمنية التابعة لمركز الحرس البحري بكاب زبيب من معتمديّة رأس الجبل على 400 صفيحة من مخدر القنب الهندي وزنها الجملي 40 كغ بسواحل شاطئ البونتة بمنطقة رفراف برأس الجبل، حسب مصدر محلي مسؤول.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه إثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة بشأن وجود جسم غريب يطفو فوق سطح البحر بسواحل رفراف، تولت المصالح الأمنية التابعة لمركز الحرس البحري بكاب زبيب توجيه زورق إداري لموقع الجسم على بعد حوالي 2.5 ميل بحري من شاطئ البونتة برفراف ليتبين عقب انتشاله انه صفائح من القنب الهندي يعادل وزنها الإجمالي 40 كلغ.

وأشار إلى أن العملية تندرج في إطار التصدي لكل محاولات استغلال السواحل لتهريب المخدرات، مؤكدا أنّ النيابة العمومية ببنزرت أذنت لفرقة الارشاد البحري بمواصلة التحري ومتابعة قضية الحال.