معدل إمتلاء السدود يصل إلى مستوى 34،2 بالمائة

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قدّرت نسبة إمتلاء السدود ب34،2 بالمائة من إجمالي قدرتها خلال الفترة بين غرّة سبتمبر 2023 إلى 21 فيفري 2024 بمخزونات قدّرت ب791،9 مليون متر مكعب، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الإربعاء.



وإلى تاريخ 15 فيفري 2024 بلغت إيرادات السدود 455،8 مليون متر مكعب وهي في تراجع ملحوظ مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الأخيرة (1051،5 كمليون متر مكعب). يذكر أنّ 95 بالمائة من هذه المياه توفرها سدود الشمال في حين أن مياه سدود الوسط والوطن القبلي لا تمثل على التوالي سوى 4 بالمائة و0،6 بالمائة.





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والجدير بالذكر أنّ الإيرادات من المياه خلال هذه الفترة هي أهم ممّا سجل قبل ذلك بسنة (259 مليون متر مكعب). وللإشارة فإنّ مستوى التعبئة هو متغيّر من سد إلى آخر. وبلغت نسبة إمتلاء سد سيدي سالم 36 بالمائة من قدرته في حين أن مستوى تعبئة سدي سجنان وسيدي سعد بلغت على التوالي 29 بالمائة و23 بالمائة. وفي ما يتعلّق بسد بوهرتمة وجومين فقد قدرت نسبة الامتلاء على التوالي ب56 بالمائة و26 بالمائة.



واشار المرصد الوطني للفلاحة إلى تراجع كميّات الأمطار بالبلاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لتقدر ب84،5 مليمتر مقابل معدل في حدود 144،5 مليمتر خلال السنوات المنقضية وهو ما يظهر عجزا في الأمطار يتراوح بين 27 بالمائة و68 بالمائة بحسب المناطق.