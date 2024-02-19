افتتاح الجناح التونسي في معرض الخليج الدولي للأغذية

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افتتح الإثنين الجناح التونسي لزيت الزيتون المعلّب بمعرض الخليج للأغذية «غولفود 2024» الذي ينتظم بالمركز التجاري العالمي بدبي بالإمارات العربية المتحدة من 19 الى 23 فيفري 2024.



ويؤمن المركز الفنّي للتعبئة والتغليف مشاركة 11 مؤسسة متخصّصة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلّب في الدورة الـ29 لهذا المعرض السنوي الذي يعد منصة عالميّة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتمثل المشاركة التونسية في هذا المعرض العالمي فرصة استثنائية لدعم تواجد المنتجات التونسية وبالخصوص زيت الزيتون التونسي المعلب في أسواق الخليج العربي.



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ويمتد الجناح التونسي في هذه التظاهرة على مساحة 208 متر مربع في قسم "الدهون والزيوت"، وخصص حصرياً للترويج لزيت الزيتون التونسي المعلب وعرض مختلف العلامات التونسية.

كما شهدت المشاركة تنظيم حصص للتذوق والطبخ باستخدام زيت الزيتون.

هذا وبلغت صادرات زيت الزيتون التونسي منذ بداية الموسم 2022/ 2023 وحتى موفى شهر جويلية 2023، ما قدره 171،4 ألف طن بقيمة 2765،1 مليون دينار تونسي، أي بانخفاض في الحجم بنسبة 2،6 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 49،5 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من موسم 2021-2022، وفق معطيات االمركز الفني للتعبئة والتغليف.

