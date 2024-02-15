صندوق الضمان الاجتماعي يطوّر عددا من التطبيقات الاعلامية لفائدة منظوريه

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تولى تطوير عدد من التطبيقات الإعلامية الموجهة لفائدة منظوريه من المؤجرين والعملة غير الأجراء والمضمونين الاجتماعيين وتحسين إجراءات الولوج إليها وذلك في إطار مزيد تحسين الخدمات المسداة لفائدتهم ورقمنتها وتحسين جودة المرفق العمومي.



واوضحت الوزارة في بلاغ لها، انه يمكن لمنظوري الصندوق الولوج إلى مختلف هذه التطبيقات عبر بوابة الصندوق على العنوان التالي: www.cnss.tn





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وستسمح هذه التطبيقات للمؤجرين من إيداع التصاريح بالأجور عن بعد وخلاص المساهمات المستوجبة عن طريق إقتطاع إلكتروني بنكي أو تحويل بنكي علاوة على استخراج شهادة في إبراء الذمة، ووصل الخلاص مصادق عليهما إلكترونيا.



كما ستتيح للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والعملة التونسيين بالخارج والفنانين والمبدعين والمثقفين وصغار الحرفيين وصغار الصيادين وصغار الفلاحيين من الخلاص الإلكتروني للمساهمات عن طريق البطاقات البنكية وإمكانية خلاص المساهمات المستوجبة عن طريق الهاتف الجوال باعتماد رمز ussd الخاص بكل مزود اتصالات، علاوة على استخراج كشف في المساهمات ووصل خلاص مصادق عليهما إلكترونيا.



ومن جهة اخرى ستمكن هذه التطبيقات للمضمونين الاجتماعيين الاطلاع على المعرف الاجتماعي الخاص بهم وأولى الحق المسجلين معه بالاضافة الى الاطلاع على الأجور المصرح بها كل ثلاثية وكشف في كامل الأجور للحياة المهنية والجراية النظرية حسب فترات النشاط والأجور المصرح بها.



ويمكن للمضمونين كذلك الاطلاع على عدد نقاط النظام التكميلي للجرايات والجراية النظرية والمنح العائلية واستخلاصها ومتابعة صرف الجرايات الى جانب استخراج الوثائق عن بعد المصادقة عليها إلكترونيا ( شهادة في الانتفاع بجراية ، شهادة في الخصم على الموارد المدفوعة ، رسم جراية).