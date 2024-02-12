العاب القوى: وفاة العداء الكيني كيبتوم حامل الرقم العالمي لسباق الماراتون

توفي العداء الكيني وحامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراطون كيلفن كيبتوم ومدربه جرفيه هاكيزيمانا في حادث سير غرب كينيا وفق ما اعلنت عنه الشرطة الكينية امس الأحد.



وسجل كيبتوم (24 عاما) رقمه القياسي البالغ ساعتين و35 ثانية في محاولته الثالثة فقط بماراطون شيكاغو في أكتوبر الماضي بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي، كما كان قريبا من الرقم القياسي خلال مشاركته في ماراطون لندن في أفريل الماضي حين سجل وقتا قدره 2:1:25 س في طريقه إلى الفوز.

ولم يسبق لكيبتوم أن نافس مواطنه المخضرم كيبتشوغي لكنه تمنى ذلك في أولمبياد باريس-2024 حيث سيسعى الأخير ابن التاسعة والثلاثين عاما الى الفوز بالذهبية للمرة الثالثة تواليا.



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وتعيد وفاة كيبتوم للاذهان الوفاة الصادمة لعداء الماراطون الكيني سامويل وانغيرو في عمر مماثل بعد ان لقي حامل ذهبية (أولمبياد بكين 2008) مصرعه عام 2011 بعد سقوطه من شرفة.