منظم مباراة ودية بهونج كونج يعيد أموال التذاكر جزئيا بعد احتجاجات بسبب غياب ميسي عنها

سيعيد منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ليونيل ميسي في هونج كونج والتي أقيمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي دون مشاركة النجم الأرجنتيني 50 في المئة من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.



وقالت وكالة خاصة منظمة للمباراة في بيان عبر صفحتها على إنستجرام إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي."





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واجتذبت مباراة هونج كونج 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو خمسة آلاف دولار هونج كونج (640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وقالت الوكالة إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50 في المئة من الثمن.

وأكدت الوكالة إنها كانت على اتصال بحكومة هونج كونج من أجل حل المشكلة.



وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن الطاقم الفني والطبي لفريقه أقر بعدم إمكانية مشاركة ميسي في مباراة الأحد الماضي الودية في هونج كونج لأنه لم يكن في كامل اللياقة لكنه شارك بديلا في الدقيقة 60 في طوكيو في مواجهة بطل اليابان فيسل كوبي الأربعاء التالي.



وقالت الوكالة المنظمة للمباراة "علمنا أن ميسي لن يشارك في المباراة وطلبنا من ملاك إنتر ميامي وأدارته أن يطلبوا منه النهوض والتفاعل مع الجمهور وشرح أسباب عدم مشاركته في المباراة.

"(لكنه) لم يفعل. حقيقة أن ميسي و(لويس) سواريز شاركا في مباراة اليابان في السابع من فيفري يبدو وكأنه صفعة أخرى على الوجه."



وفي مباراة اليابان التي أقيمت في الملعب الوطني في العاصمة طوكيو كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية وباع المنظمون 28614 تذكرة فقط.

وانتقدت وسائل إعلام رسمية في الصين وسياسيون من هونج كونج وبعض مشجعي كرة القدم مشاركة ميسي في اليابان الأربعاء بينما قالت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للدولة إن غياب ميسي عن مباراة الأحد يطرح الكثير من الأسئلة حول معاملة هونج كونج بشكل مختلف.

وفي بيان قالت حكومة هونج كونج إن إعادة الأموال للجمهور يظهر أن الوكالة المنظمة للمباراة بذلت أقصى جهد لترتيب إعادة الأموال وأضافت أن كثيرين لديهم بعض الأسئلة حول ما حدث.

وأضاف البيان "تأمل الحكومة أن يقدم إنتر ميامي في النهاية تفسيرا معقولا لمواطني هونج كونج وللجمهور الذي جاء إلى هونج كونج من أجل مشاهدة المباراة."