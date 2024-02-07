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مراجعة المنظومة الانتخابية لهياكل التسيير والهياكل البيداغوجية محور اجتماع مجلس الجامعات

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 18:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثل الانطلاق في دراسة مراجعة المنظومة الانتخابية لهياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات التونسية ابرز النقاط التي تناولها مجلس الجامعات، المنعقد أمس الثلاثاء، تحت إشراف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تعرض الاجتماع الى روزنامة انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسسات الجامعية للمدة النيابية 2024 -2027.

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كما تطرق رؤساء الجامعات "تقييم سير امتحانات السداسي الأوّل وانطلاق السداسي الثاني ومتابعة مخرجات أعمال اللّجنة المكلّفة بإعادة النظر في عروض التكوين في شهادتي الإجازة والماجستير"
كما تناولت الجلسة مخرجات أعمال اللّجنة المكلّفة بإعادة النظر في التسجيل بالشهادة الوطنية للدكتوراه وتقييم مردودية مدارس الدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية.
وتم التأكيد، بالمناسبة، على متابعة مخرجات لجنة توحيد إجراءات الإلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني


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