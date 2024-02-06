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بطولة ابوظبي للتنس - انس جابر تواجه في الدور ثمن النهائي البريطانية ايما رادوكانو

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 11:09 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تواجه لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا البريطانية ايما رادوكانو المصنفة 296 عالميا غدا الاربعاء في الدور ثمن النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 922573 الف دولار امريكي.
وتاهلت ايما رادوكانو الى الدور ثمن النهائي بعد فوزها في الدور الاول على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 36 عالميا بنتيجة (6-4 و6-1) في حين كانت انس جابر معفاة.
يذكر ان انس جابر ستخوض ايضا ضمن بطولة ابوظبي منافسات الزوجي الى جانب اليابانية نعومي اوساكا المتوجة سابقا في منافسات الفردي باربعة القاب غراند سلام بين 2018 و2021 (2 في استراليا المفتوحة و2 في امريكا المفتوحة). وستكون جابر واوساكا خلال الدور ثمن النهائي في مواجهة الثنائي الصيني كزينيو وونغ المصنفة 40 عالميا وسايساي زهينغ غير المصنفة في مباراة مبرمجة اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.


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