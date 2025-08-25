Babnet   Latest update 13:38 Tunis

لقاء اعلامي للصحفيين المهتمين بالشأن الثقافي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/9/centre-culturel-hammamet2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 25 Août 2025 - 13:38
      
تنظم وزارة الشؤون الثقافية، يوم الثلاثاء 26 أوت الجاري، لقاءا اعلاميا بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الثقافي لحضور هذا اللقاء ابتداء من الساعة السادسة مساء.



ويجمع اللقاء الصحفيين بكل من، المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند المقراني، ومديرة إدارة الموسيقى والرقص، ليليا الورفلي، ومدير عام المؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، رمزي الڨرواشي، ومدير عام المركز الثقافي الدولي بالحمامات نجيب الكسراوي، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببن عروس، مهذب الڨرفي.

وتضع الوزارة على ذمة الصحفيين الراغبين في حضور ومواكبة اللقاء حافلة تنطلق من أمام مقر وزارة السياحة، بشارع محمد الخامس بالعاصمة في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، وفق ذات البلاغ.


