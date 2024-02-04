بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو - وفاء المسغوني تحرز ذهبية وزن اقل من 62 كلغ

احرزت لاعبة المنتخب التونسي للتايكواندو وفاء المسغوني الميدالية الذهبية في منافسات وزن اقل من 62 كلغ ضمن النسخة الحادية عشرة لبطولة الفجيرة الدولية بالامارات التي تتواصل الى غاية 7 فيفري الجاري.

ويشارك المنتخب التونسي في بطولة الفجيرة الدولية بوفد يضم في صنفي الاكابر والكبريات خليل الجندوبي وفراس القطوسي ومعتز العيفاوي وعزيز الحامدي وعبد الله عمري وجاسر العويني وشيماء التومي وإكرام الظاهري وعهود بن عون ووفاء المسغوني الى جانب لاعبين من صنفي الاصاغر والاواسط وهم محمد اسامة جليدة وكنزة السالمي محمد امين الزغلامي ومالك القرامي وياسين بن علي ودعاء الدريدي ونور بن صالح ومريم الشيحاوي.

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